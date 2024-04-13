Последствия могут быть непредсказуемы: рынку металлов грозит "хаос" из-за новых санкций против России

Санкции в сфере торговли российскими металлами на бирже могут спровоцировать хаос на рынке

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые санкции, наложенные на российские металлы в рамках торговли, могут привести к хаосу на мировом рынке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME)

Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным биржи, гарантии на алюминий, никель и медь из России, произведенные после 13 апреля 2024 года, будут немедленно заморожены. LME подчеркнула, что несет ответственность за соблюдение санкций, введенных США и Великобританией.

В связи с этим возможно появление значительной степени неопределенности на рынке, что может привести к необходимости использования соответствующих металлов в качестве защитной меры со стороны участников рынка.

Сообщается, что Великобритания также присоединилась к санкциям против российских металлов. Ранее Минфин США заявило, что запрет на импорт металлов российского происхождения существенно сократит обороты на мировых биржах.