Новые возможности для россиян: Центральный Банк России поддержал отмену налога на доходы

Набиуллина: ЦБ поддерживает освобождение вкладов со сроком от трех лет от налога на доход

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, заявила о поддержке инициативы по освобождению вкладов сроком от трех лет от налога на доход.

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Набиуллина выразила свою позицию на съезде Ассоциации банков России.

Она отметила, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога.

Набиуллина подчеркнула, что для того чтобы "длинные" вклады стали более популярными, необходимы совместные усилия в данном направлении.

В этом контексте глава ЦБ поддержала идею освободить вклады сроком от трех лет от налога на доход, что может стимулировать интерес населения к таким финансовым инструментам.