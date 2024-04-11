"Перед заключением сделки необходимо убедиться в степени надежности партнера": юрист раскрыла, почему опасно приобретать доли в квартире

Приобретение доли в квартире в складчину может привести к серьезным конфликтам в будущем, предупредила юрист Ирина Нигматуллина в интервью для "Газеты.Ru".
Она также выделила ряд рисков, связанных с такими сделками, включая возможность недовольства партнеров по сделке.
Если целью приобретения доли в квартире является бизнес и последующая перепродажа, то для покупателей может быть полезным оформить индивидуальное предпринимательство. По мнению эксперта, это поможет снизить налог при последующей продаже до 6%, вместо стандартных 13%.
Перед совершением сделки важно тщательно оценить надежность партнера, обсудить различные сценарии развития событий и четко определить доли собственности, подчеркнула специалист.
Одним из дополнительных рисков является наличие супругов у партнеров, которые также получают право на долю при покупке квартиры. В случае разногласий они могут серьезно затруднить сделку, не дав согласия на передачу собственности.
Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется заранее заключить письменное соглашение с супругами о возможных операциях с недвижимостью.
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