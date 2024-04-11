"Перед заключением сделки необходимо убедиться в степени надежности партнера": юрист раскрыла, почему опасно приобретать доли в квартире

Юрист Нигматуллина: при покупке квартиры в складчину велика вероятность дальнейшего конфликта с партнером по сделке

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Приобретение доли в квартире в складчину может привести к серьезным конфликтам в будущем, предупредила юрист Ирина Нигматуллина в интервью для "Газеты.Ru".

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Она также выделила ряд рисков, связанных с такими сделками, включая возможность недовольства партнеров по сделке.

Если целью приобретения доли в квартире является бизнес и последующая перепродажа, то для покупателей может быть полезным оформить индивидуальное предпринимательство. По мнению эксперта, это поможет снизить налог при последующей продаже до 6%, вместо стандартных 13%.

Перед совершением сделки важно тщательно оценить надежность партнера, обсудить различные сценарии развития событий и четко определить доли собственности, подчеркнула специалист.

Одним из дополнительных рисков является наличие супругов у партнеров, которые также получают право на долю при покупке квартиры. В случае разногласий они могут серьезно затруднить сделку, не дав согласия на передачу собственности.

Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется заранее заключить письменное соглашение с супругами о возможных операциях с недвижимостью.