Как власти могут спасти экономику? В России начали обсуждать сдерживание цен на бензин

В рамках совещания, проведенного вице-премьером России Александром Новаком, были обсуждены меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо в условиях роста спроса.
Одним из предложенных вариантов является установление прямых договоров между нефтяными компаниями, что позволит избежать необоснованного ажиотажа на рынке, сообщает РБК.
Вице-премьер поручил провести анализ факторов, влияющих на спрос на топливо на товарно-сырьевой бирже, а также рассмотреть возможности предотвращения роста цен.
Министерства энергетики и промышленной политики также получили поручения по анализу ценообразования на компоненты для производства бензина.
Одним из направлений комплекса мер является поддержка сельхозпроизводителей путем удержания цен на топливо на целевом уровне.
Также будет проведен анализ мелкооптовых цен на нефтепродукты для контроля за ценами, устанавливаемыми вертикально интегрированными нефтяными компаниями.
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