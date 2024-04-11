Экономист рассказал, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля

Экономист Зельцер: выше 93,5 доллар вряд ли поднимется

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук и эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер поделился своим мнением относительно дальнейшего развития ситуации с российским рублем.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Он предположил, что доллар может вновь превысить отметку в 92 рубля. Тем не менее, эксперт уверен, что вряд ли он поднимется выше 93,5 рубля из-за валютных барьеров, вызванных жёсткой денежно-кредитной политикой Центробанка и нормативами возврата выручки экспортёров, сообщает Life.

Ранее Pravda.ru сообщала, что российский экономист Валентин Катасонов выразил опасения относительно судьбы доллара как мировой резервной валюты.