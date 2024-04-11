Экономист рассказал, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля

Кандидат экономических наук и эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер поделился своим мнением относительно дальнейшего развития ситуации с российским рублем.
Он предположил, что доллар может вновь превысить отметку в 92 рубля. Тем не менее, эксперт уверен, что вряд ли он поднимется выше 93,5 рубля из-за валютных барьеров, вызванных жёсткой денежно-кредитной политикой Центробанка и нормативами возврата выручки экспортёров, сообщает Life.
Ранее Pravda.ru сообщала, что российский экономист Валентин Катасонов выразил опасения относительно судьбы доллара как мировой резервной валюты.
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