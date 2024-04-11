По данным национальных статистических служб, Россия закрепилась на третьем месте среди стран "Большой двадцатки" с самым низким уровнем безработицы за прошлый год.
В декабре 2023 года безработица в стране составила всего 3%, что позволило России занять третье место. Лидерами по этому показателю стали Япония с 2,5% и Мексика с 2,6%, сообщает РИА Новости.
Анализируя годовые показатели безработицы, можно заметить, что в 12 странах "Большой двадцатки" произошло снижение этого показателя.
Особенно значительное снижение было зафиксировано в Турции, где уровень безработицы уменьшился на 1,3 процентных пункта, достигнув 8,9%.
В то же время в семи странах безработица увеличилась, наибольший рост был зафиксирован в Канаде, где уровень безработицы увеличился на 0,8 процентного пункта, составив 5,8%.
Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что в настоящее время фактически отсутствует безработица, отметив, что уровень безработицы в стране находится на исторически низком уровне.
По мнению главы государства, в ближайшие годы данная проблема не станет актуальной для России.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.