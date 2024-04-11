Россия заняла третье место среди стран G20 с самой низкой безработицей по итогам прошлого года

Россия занята третье место стран G20 с самой низкой безработицей

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным национальных статистических служб, Россия закрепилась на третьем месте среди стран "Большой двадцатки" с самым низким уровнем безработицы за прошлый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В декабре 2023 года безработица в стране составила всего 3%, что позволило России занять третье место. Лидерами по этому показателю стали Япония с 2,5% и Мексика с 2,6%, сообщает РИА Новости.

Анализируя годовые показатели безработицы, можно заметить, что в 12 странах "Большой двадцатки" произошло снижение этого показателя.

Особенно значительное снижение было зафиксировано в Турции, где уровень безработицы уменьшился на 1,3 процентных пункта, достигнув 8,9%.

В то же время в семи странах безработица увеличилась, наибольший рост был зафиксирован в Канаде, где уровень безработицы увеличился на 0,8 процентного пункта, составив 5,8%.

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что в настоящее время фактически отсутствует безработица, отметив, что уровень безработицы в стране находится на исторически низком уровне.

По мнению главы государства, в ближайшие годы данная проблема не станет актуальной для России.