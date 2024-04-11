В магазинах выставлены на продажу товары других производителей: крупнейшая сеть магазинов приостановила закупку кормов для животных компании Mars

Сеть магазинов "Лента" приостанавливает закупки кормов для животных компании Mars

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть магазинов "Лента" приняла решение временно приостановить закупку кормов для животных у компании Mars, которая производит популярные марки, такие как Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По информации ТАСС, ритейлер отметил, что не смог договориться с производителем об условиях сотрудничества, обеспечивающих выгодные цены для покупателей.

В пресс-службе сети магазинов сообщили, что в магазинах уже представлены корма других производителей, которые смогут заменить отсутствующий ассортимент.

Со своей стороны, в компании "Марс" заявили РБК, что строят отношения со своими партнёрами на взаимовыгодных условиях и за последние полтора года не повышали цены на корма.

Представители компании отметили, что стоимость сырья и логистики увеличилась, но производство и поставка кормов продолжаются по плану. Продукция доступна для покупателей в сотнях тысяч магазинов.