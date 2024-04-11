Эксперты назвали 3 фактора, которые могут повлиять на цены на золото

Эксперты: дальнейший рост цен на золото уязвим

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению специалистов, дальнейший рост цен на золото становится всё более подвержен влиянию негативных факторов, сообщает Business Insider.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Не стимулируют этот рост фундаментальные показатели: доходность казначейских облигаций находится в росте, доллар укрепляется, а Федеральная резервная система сохраняет жесткую монетарную политику. Последний подъем цен на драгоценный металл объясняется эффектом "догоняющего развития", учитывая предыдущее падение стоимости металла в прошлом году.

Многие аналитики прогнозируют лишь незначительное повышение цен на золото.

Во-первых, цена золота традиционно снижается при росте процентной ставки, что делает металл чувствительным к денежно-кредитной политике ФРС. Сейчас усиливается мнение о том, что ФРС сохранит высокий уровень ставки для борьбы с инфляцией.

Во-вторых, в условиях растущей доходности казначейских облигаций золото теряет в цене из-за отсутствия процентных выплат, при этом его привлекательность по сравнению с инвестициями с гарантированным доходом, такими как государственные облигации, становится ниже из-за их способности предложить более высокую доходность при минимальных рисках.

В-третьих, укрепление доллара США также является традиционным ограничением для золота.