Совет директоров МКПАО "Яндекс" прекратил полномочия генерального директора Марины Корневой

В "Яндексе" уволили гендиректора

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров МКПАО "Яндекс" принял решение об отстранении от должности генерального директора Марины Корневой. Сообщение об этом поступило из пресс-службы компании и было опубликовано РИА Новости. Новый руководитель, Артем Савиновский, вступит в должность с 23 апреля 2024 года.

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Артем Савиновский ранее уже возглавлял компанию в период с апреля 2022-го по декабрь 2023-го года, затем его сменила Марина Корнева. Решение об отстранении от должности Корневой было принято советом директоров.

Недавно стало известно, что поисковый трафик сервиса "Яндекс" в России на конец 2023 года составил 63%, превзойдя популярность Google на всех платформах.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий в "Яндексе" Дмитрий Масюк подчеркнул, что успех российского поисковика не связан с неудачами Google на российском рынке.