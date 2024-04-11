Капитал предпринимателя оценивается в $3,2 млрд: назван самый разбогатевший за год российский миллиардер

Основатель "Красное & Белое" признан самым разбогатевшим за год россиянином

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным журнала Forbes, самым разбогатевшим российским миллиардером за год признан основатель компании "Красное & Белое" — Сергей Студенников.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

За 12 месяцев состояние предпринимателя выросло на 113% и достигло отметки в $3,2 миллиарда. На втором месте списка оказался бывший владелец ТМК и группы "Синара" — Дмитрий Пумпянский, увеличивший свое состояние на 94% до $3,3 миллиарда.

Тройку лидеров замкнул основной владелец инвестиционной группы "Регион" — Сергей Судариков. За год его капитал увеличился на 80% и достиг $1,8 миллиарда.

В топ-5 также вошли основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, увеличивший свое состояние на 74% до $3,3 миллиарда, и старший сын первого президента Татарстана Айрат Шаймиев, чей капитал увеличился на 71% до $2,4 миллиарда.