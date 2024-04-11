Эксперты рассказали, что российские пенсионеры смогут не платить за некоторые услуги ЖКХ

В России многим пенсионерам предоставляют льготы на оплату услуг ЖКХ

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России пенсионерам доступны льготы на оплату коммунальных услуг, таких как квартплата и вывоз мусора. Об этом сообщают эксперты.

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Перерасчет оплаты за вывоз мусора может быть осуществлен, если пенсионер отсутствовал в квартире более пяти дней и предоставит соответствующую справку от председателя СНТ, сообщает Life.

Благодаря этому процессу можно существенно сократить расходы на ЖКХ. Николай Салабуто, эксперт по финансовым рынкам, отмечает, что пенсионеры могут также рассчитывать на уменьшение налога на земельный участок, в случае его небольшой площади.

В случае, если у пенсионера есть земельный участок площадью до шести соток, он вообще может быть освобожден от уплаты налога.

Помимо этого, пенсионерам полагается компенсация платы за жилье, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Эти льготы предоставляются членам семей погибших военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других категорий граждан. Они могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от стоимости коммунальных услуг.

Кроме того, в столице одинокие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождаются от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Все эти меры направлены на содействие и поддержку пожилых граждан.