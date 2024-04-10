Водка станет ещё дороже: Минфин России предложил поднять цены на крепкий алкоголь с 1 июня 2024 года

Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку с 1 июня 2024 года

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов РФ предложило ряд изменений в минимальные цены на алкогольные напитки с 1 июня 2024 года.

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Согласно новым предложениям, минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ром будут повышены. В частности, минимальные цены на продажу в розницу водки планируется увеличить до 299 рублей, на коньяк — до 556 рублей за 0,5 литра.

Эти изменения основаны на текущей экономической ситуации и факторах, таких как инфляция, рост затрат на производство алкогольной продукции, а также воздействие внешнеторговых и финансовых ограничений.

Вместе с повышением розничных цен, Минфин также предложил увеличить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Например, минимальную отпускную цену на водку предлагается повысить с нынешних 229 рублей до 246 рублей, а оптовую — до 256 рублей. Аналогичные изменения предусмотрены для бренди и коньяка, сообщает ТАСС.

Одновременно с этими изменениями, Минфин также предлагает увеличить минимальную закупочную стоимость этилового спирта, что имеет целью борьбу с теневым производством алкогольной продукции и регулирование рынка.

Все предложенные изменения должны вступить в силу с 1 июня 2024 года, однако они не могут начаться раньше, чем через 10 дней после официального опубликования соответствующих приказов.