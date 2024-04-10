Экономисты дали прогноз о новом "китайском шоке" в сфере высоких технологий

Эксперты: мир столкнется с новым "китайским шоком"

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты, опрошенные РБК, утверждают, что мировое сообщество столкнется с новой волной "китайского шока", на этот раз — в области высокотехнологичных инноваций. Согласно аналитикам, США отреагируют на данное явление путем введения еще более строгих санкций против экономики Китая.

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"Китайский шок" — это экономическое явление, связанное с переориентацией Китая на массовое производство различных товаров. Одной из ключевых особенностей первого "китайского шока" стало значительное увеличение экспорта Китая, особенно после присоединения страны к ВТО в 2001 году.

Китайская экономика превратилась в одного из крупнейших мировых экспортеров, что привело к изменениям в структуре глобальной торговли. Многие производства были перемещены в Китай из других стран, что создало серьезную конкуренцию для производителей в различных регионах мира.

По словам эксперта НИУ ВШЭ Василия Кашина, Китай теперь является прямым конкурентом для производителей из Соединенных Штатов, Европейского союза и Японии. Западные страны уже принимают меры для защиты своих рынков, вводя новые ограничения.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отмечает, что в последние десять лет Китай активно повышает качество своих технологий, снижая их стоимость. По его мнению, западные страны попытаются временно замедлить темпы развития Китая.