Эти сведения помогут потенциальным арендаторам сделать выбор в пользу вашего объекта: россиянам дали советы для выгодной сдачи квартиры в аренду

Эксперт Ракута: перед сдачей квартиры в аренду необходимо провести генеральную уборку

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед тем как сдать квартиру в аренду, следует уделить внимание нескольким важным аспектам, чтобы обеспечить выгодное предложение для потенциальных арендаторов.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута поделился своими рекомендациями, цель которых — сделать процесс сдачи недвижимости максимально успешным, сообщает "Газета.Ru".

По мнению специалиста, первым шагом перед сдачей квартиры является проведение тщательной генеральной уборки. Важно максимально освободить пространство, избавившись от личных вещей и обновив мебель. Современные варианты мебели от производителей не только привлекательны внешне, но и доступны по цене. Косметический ремонт также способствует увеличению стоимости аренды — часто достаточно обновить обои, чтобы придать жилью новый вид.

При размещении объявления в Интернете, следует приложить планировку квартиры, что поможет потенциальным арендаторам лучше представить объект. Видеообзор также значительно повысит привлекательность объявления. Перед заключением договора аренды рекомендуется зафиксировать начальное состояние квартиры, особенно если в ней планируют жить дети или домашние животные.

Важно также запрашивать паспортные данные у всех проживающих. Таким образом, можно предотвратить возможные проблемы и сохранить жилое помещение в хорошем состоянии.

Все эти советы помогут свести к минимуму риски и сделать процесс сдачи квартиры наиболее эффективным.