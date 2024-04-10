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"Эти санкции мы считаем незаконными": в Кремле прокомментировали снятие санкций с российских бизнесменов

Песков: подпавшие под санкции бизнесмены могут оспаривать это в суде

1:01
Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что крупные бизнесмены, попавшие под санкции, имеют право оспаривать такие решения в суде, и многие из них действительно это делают.

Песков: подпавшие под санкции бизнесмены могут оспаривать это в суде
Фото: kremlin by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это заявление последовало после того, как Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене налагаемых на них санкций.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, видит ли Кремль здравомыслие или политическую мотивацию в решении суда, Песков заявил, что каждый случай уникален и требует индивидуального подхода.

Песков также отметил, что Россия считает санкции, налагаемые на бизнесменов, незаконными, несправедливыми и деструктивными для отношений между странами.

Важно отметить, что решения суда касались только санкций с февраля 2022 по март 2023 года, и не затрагивали решение от марта 2024 года о продлении санкций на полгода.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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