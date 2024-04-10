США указали на экономическую катастрофу при разрыве с Китаем для обеих стран

Джанет Йеллен: экономики США и Китая глубоко интегрированы

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время своего визита в Китай американский министр финансов Джанет Йеллен высказала мнение о том, что разрыв отношений между Соединёнными Штатами и Китаем не только не отвечает интересам обеих стран, но также может иметь катастрофические последствия для всего мирового сообщества.

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Йеллен подчеркнула, что экономики обеих стран тесно интегрированы: Китай является важным партнёром для поставок товаров в США, в то время как американские товары и услуги находят свои рынки сбыта именно в Китае.

Министр финансов отметила, что США стремятся к диверсификации цепочки поставок с целью укрепления торговых и инвестиционных отношений.

Однако это не означает готовность отказываться от сотрудничества с Китаем. В ходе встреч с китайскими представителями Йеллен также упомянула о проблеме перепроизводства товаров в КНР и предупредила о необходимости защиты интересов стран-партнёров от подобной политики.

В рамках своего визита Джанет Йеллен обсудила вопросы экономического сотрудничества с премьер-министром и вице-премьером Китая, а также с главой китайского Минфина. Результаты переговоров могут повлиять на дальнейшее развитие отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.