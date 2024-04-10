"Экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым": названо условие для ежегодного роста экономики России

РФ для экономического развития следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа экономистов провела исследование, в результате которого было установлено, что для обеспечения устойчивого экономического развития России необходимо достичь среднегодовых темпов роста ВВП не менее 3,5 процента.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эта информация содержится в статье под названием "Россия 2035: новое качество национальной экономики", опубликованной в журнале "Проблемы прогнозирования", сообщает РБК.

Эксперты предполагают, что важными составляющими для стимулирования роста экономики станут инвестиции в инфраструктуру и поддержка потребительского спроса. Они также отмечают, что экономические показатели становятся ключевыми в современной геополитической конкуренции.

Основной целью является обеспечение уровня среднегодового экономического роста не ниже 3,5 процента в ближайшее десятилетие, подчеркнули экономисты.

Для этого необходимо активно развивать инфраструктуру и создавать условия для повышения потребительского спроса, что послужит основой для устойчивого экономического развития страны.