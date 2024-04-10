"Экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым": названо условие для ежегодного роста экономики России

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РФ для экономического развития следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%

1:06
Экономика

Группа экономистов провела исследование, в результате которого было установлено, что для обеспечения устойчивого экономического развития России необходимо достичь среднегодовых темпов роста ВВП не менее 3,5 процента.

РФ для экономического развития следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%
Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эта информация содержится в статье под названием "Россия 2035: новое качество национальной экономики", опубликованной в журнале "Проблемы прогнозирования", сообщает РБК.

Эксперты предполагают, что важными составляющими для стимулирования роста экономики станут инвестиции в инфраструктуру и поддержка потребительского спроса. Они также отмечают, что экономические показатели становятся ключевыми в современной геополитической конкуренции.

Основной целью является обеспечение уровня среднегодового экономического роста не ниже 3,5 процента в ближайшее десятилетие, подчеркнули экономисты.

Для этого необходимо активно развивать инфраструктуру и создавать условия для повышения потребительского спроса, что послужит основой для устойчивого экономического развития страны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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