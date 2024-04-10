"Экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым": названо условие для ежегодного роста экономики России

Группа экономистов провела исследование, в результате которого было установлено, что для обеспечения устойчивого экономического развития России необходимо достичь среднегодовых темпов роста ВВП не менее 3,5 процента.
Эта информация содержится в статье под названием "Россия 2035: новое качество национальной экономики", опубликованной в журнале "Проблемы прогнозирования", сообщает РБК.
Эксперты предполагают, что важными составляющими для стимулирования роста экономики станут инвестиции в инфраструктуру и поддержка потребительского спроса. Они также отмечают, что экономические показатели становятся ключевыми в современной геополитической конкуренции.
Основной целью является обеспечение уровня среднегодового экономического роста не ниже 3,5 процента в ближайшее десятилетие, подчеркнули экономисты.
Для этого необходимо активно развивать инфраструктуру и создавать условия для повышения потребительского спроса, что послужит основой для устойчивого экономического развития страны.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.