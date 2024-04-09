В Евросоюзе анонсировали 14-ый пакет санкций в отношении России

Европейцы готовят очередной пакет антироссийских санкций

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз готовит 14-ый пакет против России, об этом сообщили чиновники в брюссельской администрации.

Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Очередной пакет санкций планируется ввести весной. Основной его целью провозглашается повышение эффективности ранее принятых торговых ограничений, особое внимание предполагается уделить соблюдению "ценового потолка" на российскую нефть, которая по замыслу евробюрократов не должна продаваться по цене выше 60$ за баррель.

Евросоюз принимает санкции против России, начиная с 21 февраля, когда был введён первый пакет санкций за признание независимости ДНР и ЛНР. Основной удар по финансово-экономическому положению России нанесли пять первых пакетов санкций, принятых в феврале — марте 2022 года. Однако в долгосрочной перспективе санкции оказались не только неэффективны, но и губительны для самой экономики Евросоюза. Декаплинг российско-европейских отношений в сфере энергетики привёл к резкому росту цен на энергоносители и торможению экономического роста. Замедление роста европейских экономик в долгосрочной перспективе принесёт снижение уровня жизни и серьёзные социально-политические проблемы.

российская экономика полностью адаптировалась к санкциям и показывает уверенный рост в 3,6% ВВП, чего не наблюдалось даже в досанкционный период.

Тем не менее нынешние чиновники ЕС не могут отказаться от политики санкций в силу невозможности для себя признания провала всех их прежних намерений.