Россиянам стоит готовиться уже сейчас: экономист спрогнозировал курс валют к майским праздникам

Экономист Щербаченко: курс валют до майских праздников будет стабильным

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко, курс валют останется относительно стабильным до наступления майских праздников.

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Эксперт прогнозирует возможные колебания рубля в пределах 90-95 ₽ за доллар, 12,3-13,4 ₽ за юань и 99-104 ₽ за евро, сообщает "Российская газета".

Поддержке рубля будут способствовать профицит текущего счёта платёжного баланса, высокие цены на нефть и низкий спрос на валюту со стороны импортёров.

Кроме того, до конца апреля действует требование о продаже валютной выручки для экспортёров. По мнению Петра Щербаченко, в случае непродления данного указа возможно ослабление рубля в мае.

Экономист также указал на то, что с 5 апреля по 7 мая Минфин будет ежедневно увеличивать покупки валюты и золота в соответствии с бюджетным правилом. В связи с этим эксперт прогнозирует, что Банк России 26 апреля 2024 года может принять решение о повышении ключевой ставки.