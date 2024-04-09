Россиянам стоит готовиться уже сейчас: экономист спрогнозировал курс валют к майским праздникам

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко, курс валют останется относительно стабильным до наступления майских праздников.
Эксперт прогнозирует возможные колебания рубля в пределах 90-95 ₽ за доллар, 12,3-13,4 ₽ за юань и 99-104 ₽ за евро, сообщает "Российская газета".
Поддержке рубля будут способствовать профицит текущего счёта платёжного баланса, высокие цены на нефть и низкий спрос на валюту со стороны импортёров.
Кроме того, до конца апреля действует требование о продаже валютной выручки для экспортёров. По мнению Петра Щербаченко, в случае непродления данного указа возможно ослабление рубля в мае.
Экономист также указал на то, что с 5 апреля по 7 мая Минфин будет ежедневно увеличивать покупки валюты и золота в соответствии с бюджетным правилом. В связи с этим эксперт прогнозирует, что Банк России 26 апреля 2024 года может принять решение о повышении ключевой ставки.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.