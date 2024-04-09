Яйца лучше покупать в Москве: сравнение цен в России и Израиле

Цены в РФ после двух лет санкций приближаются к израильским

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

После двух лет действия санкций цены в России начали медленно приближаться к израильским.

Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain

Журналист NEWS.ru провел сравнение цен на самые популярные товары и услуги, чтобы выяснить, где в итоге жить дешевле и выгоднее.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2022 году составила 11,94%, а в 2023 году снизилась до 7,42%. Однако эксперты подчеркивают, что официальные цифры могут не отражать реальную картину, и население часто говорит о гораздо более высокой инфляции.

В Израиле же годовая инфляция по итогам 2022 года достигла 5,3%, что стало максимальным показателем с 2002 года. Хотя к концу 2023 года инфляция снизилась до 3%, жители страны по-прежнему ощутили рост цен на ряд продуктов, таких как овощи и фрукты.

Сравнив цены на продукты, журналист обнаружил, что в начале 2024 года некоторые товары в Израиле все еще дороже, чем в России.

Например, говяжий фарш, курица, яйца, молоко, творог, и некоторые виды хлеба стоят дороже в Израиле.

Яйца — упаковка из 12 штук продается в Израиле за 13-14 шекелей, что равняется в среднем 341 рублю. Белый или серый хлеб — нарезанный недорогой батон весом около 800 граммов будет стоить около 9 шекелей, или 228 рублей.

Жизнь в России, несмотря на санкции, все еще намного дешевле, чем в Израиле. Однако часть товаров и услуг по стоимости приближаются к израильским.