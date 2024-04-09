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Россиянам рассказали, насколько повысятся пенсии и другие социальные выплаты в 2025 году

Эксперт Хрусталева: социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%

1:53
Экономика

Эксперты дали оценку тому, насколько могут увеличиться пенсии и другие социальные выплаты россиянам в 2025 году.

Эксперт Хрусталева: социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По мнению старшего вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасии Хрусталевой, прогнозируемая индексация в следующем году может составить 4-5%, сообщает URA.RU.

Эксперты обращают внимание на инфляцию на 2024 год, которая, по данным Банка России, может составить 4-4,5%. В то же время, некоторые эксперты предполагают, что инфляция в 2024 году достигнет 5,2%. Исходя из этих данных, ожидается, что индексация социальных выплат в 2025 году будет находиться в диапазоне от 4 до 5,2%.

Индексация пенсий и пособий обычно происходит раз в год и автоматически пересчитывается с учетом уровня инфляции. В 2024 году, согласно данным Росстата, рост цен составил 7,42%, что привело к повышению социальных выплат на 7,4-7,5%.

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников также прогнозирует, что индексация пенсий и пособий в 2025 году будет в диапазоне 4-5%, учитывая ожидаемую инфляцию по итогам 2024 года.

Сейчас оценки инфляции достаточно разнятся, однако большинство специалистов ожидают уровень в 4,5-5%. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркнули важность индексации пенсий и социальных выплат для сохранения социальной стабильности в стране.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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