Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от муравьёв на участке
В сети появился трейлер "Покажи мне Луну" о советско-американской космической гонке
Футболист Канчельскис уверен, что только "Зенит" может быть чемпионом России
Москвич обманул белгородца на 700 тысяч рублей, продав ему "старинные монеты"
Названа самая распутная страна в мире — Турция
"Автотовары Авито": в России на 11% подорожали покрышки
Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо
Возвращение западных автобрендов в Россию создаст проблемы "китайцам"
Армения не исключает возможность отказа от мирных соглашений с Азербайджаном
Стало известно, что ждёт всех россиян, кто хранит доллары дома

Экономист Катасонов: доллар начнёт очень быстро дешеветь

1:13
Экономика

Российский экономист Валентин Катасонов выразил опасения относительно судьбы доллара как мировой резервной валюты.

Экономист Катасонов: доллар начнёт очень быстро дешеветь
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Он подчеркнул, что доллар может потерять свою покупательную способность весьма быстро. Причин такого развития событий, по мнению эксперта, несколько, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".

Одним из главных факторов является масштабная эмиссия, проведенная правительством США за последние два года. Экономист отметил, что количество денег, выпущенных в обращение за данный период, настолько велико, что существует риск возникновения гиперинфляции в стране.

В случае разразившейся гиперинфляции, доллар начнет снижать свою стоимость очень быстро, в результате чего за него можно будет купить все меньше товаров и услуг. Особенно пострадают те, кто хранит доллары у себя дома. В момент, когда владельцы долларов захотят обменять их на рубли, обменный курс может оказаться крайне невыгодным.

Для того чтобы избежать риска обесценивания долларовых сбережений, Катасонов советует как можно скорее конвертировать их в реальные активы или обменять на другую валюту, которая менее подвержена риску обесценивания и девальвации.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо
Возвращение западных автобрендов в Россию создаст проблемы "китайцам"
Армения не исключает возможность отказа от мирных соглашений с Азербайджаном
Диетолог Залётова: людям, не употребляющим рыбу, может быть полезен редис
Экономист Катасонов: доллар начнёт очень быстро дешеветь
Астролог Шустина: Львы, Водолеи и Стрельцы обычно становятся самыми лучшими дедушками
Максим Ярица рассказал, что роли в "Уральских пельменях" распределяются в ходе написания номеров
В США заявили об эффективности российского танка Т-14 "Армата"
Жена Евгения Петросяна рассказала о литературных пристрастиях
"Электронную путевку" в России планируют улучшать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников