Стало известно, что ждёт всех россиян, кто хранит доллары дома

Экономист Катасонов: доллар начнёт очень быстро дешеветь

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экономист Валентин Катасонов выразил опасения относительно судьбы доллара как мировой резервной валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Он подчеркнул, что доллар может потерять свою покупательную способность весьма быстро. Причин такого развития событий, по мнению эксперта, несколько, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".

Одним из главных факторов является масштабная эмиссия, проведенная правительством США за последние два года. Экономист отметил, что количество денег, выпущенных в обращение за данный период, настолько велико, что существует риск возникновения гиперинфляции в стране.

В случае разразившейся гиперинфляции, доллар начнет снижать свою стоимость очень быстро, в результате чего за него можно будет купить все меньше товаров и услуг. Особенно пострадают те, кто хранит доллары у себя дома. В момент, когда владельцы долларов захотят обменять их на рубли, обменный курс может оказаться крайне невыгодным.

Для того чтобы избежать риска обесценивания долларовых сбережений, Катасонов советует как можно скорее конвертировать их в реальные активы или обменять на другую валюту, которая менее подвержена риску обесценивания и девальвации.