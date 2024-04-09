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Россиянам рассказали, какие будут цены на куриные яйца перед Пасхой

Эксперты прогнозируют стабильные цены на яйца к Пасхе

1:49
Экономика

Рост цен на куриные яйца в Крыму в декабре 2023 года достиг рекордных 94%, однако с начала текущего года наблюдается их снижение с 140 рублей за десяток до 100-120. Одним из факторов, повлиявших на это, стали меры административного воздействия, а также дешевый импорт.

Эксперты прогнозируют стабильные цены на яйца к Пасхе
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

По данным "Российской газеты", Совмин Крыма заключил соглашение о минимальной торговой наценке на 22 социально значимых продуктах, включая яйца.

Сергей Макеев, председатель правления Ассоциации содействия торговле Крыма, отметил, что мониторинг цен проводится в 600 торговых точках региона. В Крыму предсказывают стабильные цены на яйца перед предстоящим праздником Пасхи.

В Пензенской области удалось стабилизировать ситуацию. Яйца доступны по цене около 92 рублей за десяток. Роман Калентьев, зампред министра сельского хозяйства Пензенской области, подчеркнул важность тесного взаимодействия с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы.

В Орловской области наблюдается постепенное снижение цен на яйца. Эксперты уверены, что к Пасхе цены останутся стабильными или даже продолжат снижаться.

В других регионах, таких как Ростовская область, также отмечается снижение цен на яйца благодаря модернизации и увеличению производства на местных птицефабриках. Ведомства регионов прогнозируют стабильные цены к наступающему празднику Пасхи.

Согласно данным Росстата, с начала года яйца в среднем подешевели на 5% по всей стране. Однако ведомства уже приступили к массовым проверкам в крупнейших торговых сетях для предотвращения резких изменений в цене на яйца перед Пасхой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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