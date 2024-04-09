Дело возбуждено в отношении "Альфа-Банка"

Федеральная антимонопольная служба выявила в действиях "Альфа-Банка" признаки нарушения закона о рекламе. Возбуждено дело.
Жалобу на банк в ведомство подал гражданин. Его претензия касалась телевизионной рекламы программы лояльности.
В ролике говорится, что при открытии счета клиенту начислят баллы. Однако уточнение о том, что акция только для тех, кто открывает первый счет, давалась в сноске мелким шрифтом. Также зрители видели рекламу о том, что продукт "Альфа-Банка" — это "лучшая программа лояльности". Но критерии сравнения тоже указали мелким шрифтом в течение короткого времени.
"Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ФАС пишет, что такая подача информации может легко ввести в заблуждение людей. Также такая реклама содержит признаки нарушения закона. Банку грозит штраф в случае установления нарушений.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.