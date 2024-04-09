"Вопрос еще и в запчастях": цены на поездки в такси в России могут вырасти

Эксперт Попков: цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30%

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков, до конца 2024 года цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30 процентов.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Основными факторами, повлиявшими на рост стоимости перевозок, станут увеличение цен на иномарки и текущие затраты автопарков, пишет "Парламентская газета".

Попков отметил, что китайские производители, являющиеся в настоящее время основой российского авторынка, уже повысили цены на 11 процентов. Это, в свою очередь, отразится на стоимости такси. Он также подчеркнул проблему с запчастями для иностранных автомобилей, отметив отсутствие в России заводов, производящих запчасти для китайских машин.

"Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт", — пояснил эксперт.