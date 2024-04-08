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Что делать, если вы хотите накопить денег? 6 крупных статей расходов, которые стоит пересмотреть

На чём можно сэкономить каждому россиянину

1:54
Экономика

Многие из нас стремятся к тому, чтобы начать копить деньги, но не всегда понимают, с чего начать. Однако, есть несколько крупных статей расходов, которые стоит внимательно пересмотреть.

На чём можно сэкономить каждому россиянину
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Большая часть средств уходит на продукты питания, поэтому важно разумно подходить к составлению списка покупок. Пересмотрите свое меню в пользу сезонных овощей и фруктов, готовьте пищу на несколько дней вперед и отказывайтесь от дорогих полуфабрикатов. Помните о важности сбалансированного рациона и покупайте продукты с умом, выбирая то, что будет полезно для здоровья.

Вместо того, чтобы тратить деньги на бизнес-ланчи в кафе, возьмите с собой домашний обед. Это не только экономичнее, но и позволит вам контролировать качество и состав пищи.

Определите свой бюджет на продукты на каждую неделю и составьте список покупок. Придерживайтесь этого списка и не допускайте лишних трат. Покупайте продукты сразу на несколько дней, предпочитая оптовые магазины. И не забывайте заглядывать на рынок за свежими и доступными сезонными продуктами.

Если аренда квартиры составляет значительную часть вашего бюджета, подумайте о возможности переезда в пригород. Или же обратите внимание на регулярные траты на свое жилье и оптимизируйте их. Отключите ненужные сервисы, пересмотрите услуги, которыми пользуетесь.

Существует множество способов снизить расходы на воду, газ и электричество. Замените обычные лампы на энергосберегающие, установите аэраторы на краны, следите за своими бытовыми привычками. Помните, что даже мелкие действия могут привести к существенной экономии.

Не увлекайтесь рекламой и не покупайте излишеств. Для уборки достаточно универсальных средств, которые справятся с разными поверхностями. Это не только поможет сэкономить деньги, но и уменьшить количество химических веществ в доме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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