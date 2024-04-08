Бюджетные поступления от нефтегазовой сферы в первом квартале текущего года оказались на 79% выше показателя аналогичного периода прошлого года

Бюджетные поступления от нефтегазовой сферы в первом квартале 2023 года оказались на 79% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и составили 2,9 трлн рублей, сообщает Министерство финансов РФ.
Увеличение цены на отечественную нефть и поступления от нефтяного дохода государства по национальным проектам инфраструктуры (НДПИ) стали ключевыми факторами роста бюджетных доходов, сообщает oilcapital.ru.
Параллельно с нефтегазовыми поступлениями, и сектор ненефтегазовых доходов также продемонстрировал рост, хоть и более умеренный — на 43%, достигнув отметки в 5,8 трлн рублей за первый квартал.
Это увеличение обеспечили оборотные налоги, включая НДС. Минфин выразил надежду на дальнейшее увеличение бюджетных доходов и в ненефтегазовых секторах российской экономики, что в целом говорит о позитивных тенденциях в финансовой сфере страны.
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