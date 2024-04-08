Выручка Apple в России в 2023 году упала более чем в 23 раза: причины и последствия

Apple отчиталась о снижении выручки в России более чем в 23 раза

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская корпорация Apple сообщила о снижении выручки в России более чем в 23 раза за 2023 год.

Фото: commons.wikimedia by Марлит is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным отчетности ее российской дочерней компании, представленной в ФНС, сли в 2022 году выручка составляла более 85 млрд рублей, то за 2023 год она достигла чуть более 3,6 млрд.

Выручка Apple в России формируется от продажи популярных устройств iPhone, Mac, iPad и других продуктов, а также от оказания различных услуг.

Также следует отметить, что если в 2022 году чистый убыток компании составил почти 6,5 миллиарда рублей, то в 2023 году это число улучшилось и составило немного более 1 миллиарда рублей.

В марте 2022 года Apple объявила о приостановке значительной части своей коммерческой деятельности в России, включая продажи через дистрибьюторов и онлайн-каналы. Последствия этого шага сказались на финансовых результатах компании.