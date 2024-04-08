Посылки с Китая приходят всё реже: выручка AliExpress в России сократилась на 36%

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Выручка AliExpress в России составила 10,45 млрд рублей

1:23
Экономика

Выручка ООО "Алибаба.ком (ру)" в 2023 году сократилась на 36,1% и составила 10,45 млрд рублей по РСБУ, по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании.

Выручка AliExpress в России составила 10,45 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia by МФН is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

AliExpress акцентировал внимание на развитии трансграничного бизнеса, что привело к уменьшению выручки от продаж местных товаров.

Убыток от продаж также сократился, уменьшившись с 9,7 млрд рублей в прошлом году до 2,7 млрд рублей. Налогооблагаемый убыток ООО "Алибаба.ком (ру)" за 2023 год составил 2,6 млрд рублей. Расходы на основную деятельность компании также снизились до 13,1 млрд рублей. В частности, коммерческие расходы уменьшились с 8,4 млрд рублей в 2022 году до 1,7 млрд в 2023 году, а прочие расходы — до 0,46 млрд рублей.

ООО "Алибаба.ком (ру)" полностью избавилось от заемных средств за счет прощения займа на сумму 5,9 млрд рублей со стороны "Алиэкспресс Си Ай Эс Холдинг Пте. Лтд".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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