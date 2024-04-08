Посылки с Китая приходят всё реже: выручка AliExpress в России сократилась на 36%

Выручка AliExpress в России составила 10,45 млрд рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выручка ООО "Алибаба.ком (ру)" в 2023 году сократилась на 36,1% и составила 10,45 млрд рублей по РСБУ, по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании.

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AliExpress акцентировал внимание на развитии трансграничного бизнеса, что привело к уменьшению выручки от продаж местных товаров.

Убыток от продаж также сократился, уменьшившись с 9,7 млрд рублей в прошлом году до 2,7 млрд рублей. Налогооблагаемый убыток ООО "Алибаба.ком (ру)" за 2023 год составил 2,6 млрд рублей. Расходы на основную деятельность компании также снизились до 13,1 млрд рублей. В частности, коммерческие расходы уменьшились с 8,4 млрд рублей в 2022 году до 1,7 млрд в 2023 году, а прочие расходы — до 0,46 млрд рублей.

ООО "Алибаба.ком (ру)" полностью избавилось от заемных средств за счет прощения займа на сумму 5,9 млрд рублей со стороны "Алиэкспресс Си Ай Эс Холдинг Пте. Лтд".