Рубль впервые стал ведущей валютой: названа главная внешнеторговая валюта России

Доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась на 8,6%

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным последнего аналитического обзора Центрального банка России, роль российского рубля в расчетах по экспорту страны в феврале 2024 года достигла рекордного уровня с августа 2023 года.

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Согласно отчету, доля рубля в экспортных расчетах увеличилась на 8,6% и составила 41,6%. Одновременно доля рубля в расчетах по импорту прибавила 6,9% и достигла отметки в 38,1%. Таким образом, впервые за всю историю в феврале 2024 года российский рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых операциях Российской Федерации.

Аналитики отмечают, что параллельно с укреплением рубля произошло снижение доли китайского юаня в таких же операциях. В феврале удельный вес юаня в экспортных расчетах упал до 30,2% (против 40,7% в январе), а в импортных операциях — до 32,3% (в сравнении с 38,5% в январе), что свидетельствует о снижении его популярности среди российских компаний.