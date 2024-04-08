Рубль впервые стал ведущей валютой: названа главная внешнеторговая валюта России

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Доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась на 8,6%

1:13
Экономика

По данным последнего аналитического обзора Центрального банка России, роль российского рубля в расчетах по экспорту страны в феврале 2024 года достигла рекордного уровня с августа 2023 года.

Доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась на 8,6%
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba is licensed under CC BY 3.0

Согласно отчету, доля рубля в экспортных расчетах увеличилась на 8,6% и составила 41,6%. Одновременно доля рубля в расчетах по импорту прибавила 6,9% и достигла отметки в 38,1%. Таким образом, впервые за всю историю в феврале 2024 года российский рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых операциях Российской Федерации.

Аналитики отмечают, что параллельно с укреплением рубля произошло снижение доли китайского юаня в таких же операциях. В феврале удельный вес юаня в экспортных расчетах упал до 30,2% (против 40,7% в январе), а в импортных операциях — до 32,3% (в сравнении с 38,5% в январе), что свидетельствует о снижении его популярности среди российских компаний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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