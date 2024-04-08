Рубль стал основной валютой внешнеэкономической деятельности России

ЦБ: с начала августа 2023 года доля рубля в расчётах за экспорт достигла пика

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Банка России, доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале возросла до максимального уровня с августа 2023 года — 41,6%, а в импорте выросла до рекордных 38,1%.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Таким образом, рубль стал основной валютой для внешнеторговых операций в России впервые.

До этого, по общедоступным данным, рубль не мог занять даже трети в импорте. Кроме того, российская валюта снова превзошла отметку в 40% в расчетах за экспорт — впервые с августа 2023 года.

Это произошло в то время, когда доля китайской валюты сократилась.

"В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)", — сообщает регулятор.

В стоимостном выражении выручка от экспорта и платежи за импорт в юанях составили 9,3 и 7,1 миллиарда долларов.