Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве
Дизайнер подсказала шторы для лоджии
На азиатские страны приходится 51% всего товарооборота РФ
Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью
Боксеры из России выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны
Полковник Тимур Сыртланов: ФСБ использует новые методы, применяемые против неонацистского режима Украины
Как приготовить курицу по-римски для гостей
К менопаузе стоит готовиться за 10 лет: советы нутрициолога, как бережно пройти этот период
В Нью-Йорке вводят новую плату за въезд на Манхэттен
Если вам на карту поступили чужие деньги, надо сразу позвонить в банк — специалист по защите прав потребителей

Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги

1:43
Экономика » Финансы » Деньги

Член правления Международной конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорк перечислила действия при поступлении держателю карты посторонних денежных сумм.

Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Не торопитесь возвращать деньги отправителю, это могут быть мошенники, — предупреждает эксперт.

"Позвонить в банк и сообщить о том, что пришли не их деньги. Потом ждать от банка реакции, потому что, если вернуть деньги непонятно кому, то могут возникнуть какие-то проблемы: сейчас мошенники могут три рубля скинуть, а когда человек их вернет, то списать у него большую сумму", — советует проявить осторожность правовед.

В крайнем случае можно попытаться обратиться напрямую к отправителю денег. Но, соблюдая некоторые условия.

"Как минимум, нужно убедиться в том, что это тот человек, который случайно отправил, и постараться вернуть ему деньги не возвратом, а попросить у него реквизиты, и желательно отправить с карты, на которой, кроме этой суммы, будет еще какая-нибудь маленькая сумма, чтобы если что-то случится, ничего не потерять", — советует специалист.

Действовать по принципу "а вот ничего возвращать не буду" нельзя, — говорит Диана Сорк. Последствия — крайне неприятные.

"В таком случае могут предъявить иск о взыскании неосновательного обогащения, и если крупная сумма, то человек, конечно, будет добиваться возврата этой суммы. И с момента, когда вас предупредили о том, что эти деньги вам не принадлежат и отправлены случайно, до момента возврата, вы, кроме возврата этой суммы, ещё и заплатите процент за пользование денежными средствами", — делится юридическими тонкостями адвокат.

Действовать через финансовое учреждение нужно и самому держателю карты, если деньги случайно перевели "не туда".

Перевод по ошибке: как распознать новый вид мошенничества
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Как победить монилиоз на яблонях
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы Олег Володин "Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей Анжела Якубовская
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Эксперты из МашТех рассказали, что происходит с автомобильной отраслью в России
Нутрициолог Никитина: "Сахар — это самый главный враг сосудов"
Будет яркий и красочный уголок: как сажать флоксы
NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы
"Сбер" и "Ингосстрах" оперативно компенсируют ущерб пострадавшим в Орске
В Китае изобрели жировые наночастицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий
"Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей
Актёр и телеведущий Иван Ургант появился в трейлере фильма
США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий
Ольга Будина призналась, что после начала СВО ей перестали давать роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников