Если вам на карту поступили чужие деньги, надо сразу позвонить в банк — специалист по защите прав потребителей

Член правления Международной конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорк перечислила действия при поступлении держателю карты посторонних денежных сумм.
Не торопитесь возвращать деньги отправителю, это могут быть мошенники, — предупреждает эксперт.
"Позвонить в банк и сообщить о том, что пришли не их деньги. Потом ждать от банка реакции, потому что, если вернуть деньги непонятно кому, то могут возникнуть какие-то проблемы: сейчас мошенники могут три рубля скинуть, а когда человек их вернет, то списать у него большую сумму", — советует проявить осторожность правовед.
В крайнем случае можно попытаться обратиться напрямую к отправителю денег. Но, соблюдая некоторые условия.
"Как минимум, нужно убедиться в том, что это тот человек, который случайно отправил, и постараться вернуть ему деньги не возвратом, а попросить у него реквизиты, и желательно отправить с карты, на которой, кроме этой суммы, будет еще какая-нибудь маленькая сумма, чтобы если что-то случится, ничего не потерять", — советует специалист.
Действовать по принципу "а вот ничего возвращать не буду" нельзя, — говорит Диана Сорк. Последствия — крайне неприятные.
"В таком случае могут предъявить иск о взыскании неосновательного обогащения, и если крупная сумма, то человек, конечно, будет добиваться возврата этой суммы. И с момента, когда вас предупредили о том, что эти деньги вам не принадлежат и отправлены случайно, до момента возврата, вы, кроме возврата этой суммы, ещё и заплатите процент за пользование денежными средствами", — делится юридическими тонкостями адвокат.
Действовать через финансовое учреждение нужно и самому держателю карты, если деньги случайно перевели "не туда".
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