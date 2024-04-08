Если вам на карту поступили чужие деньги, надо сразу позвонить в банк — специалист по защите прав потребителей

Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Член правления Международной конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорк перечислила действия при поступлении держателю карты посторонних денежных сумм.

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Не торопитесь возвращать деньги отправителю, это могут быть мошенники, — предупреждает эксперт.

"Позвонить в банк и сообщить о том, что пришли не их деньги. Потом ждать от банка реакции, потому что, если вернуть деньги непонятно кому, то могут возникнуть какие-то проблемы: сейчас мошенники могут три рубля скинуть, а когда человек их вернет, то списать у него большую сумму", — советует проявить осторожность правовед.

В крайнем случае можно попытаться обратиться напрямую к отправителю денег. Но, соблюдая некоторые условия.

"Как минимум, нужно убедиться в том, что это тот человек, который случайно отправил, и постараться вернуть ему деньги не возвратом, а попросить у него реквизиты, и желательно отправить с карты, на которой, кроме этой суммы, будет еще какая-нибудь маленькая сумма, чтобы если что-то случится, ничего не потерять", — советует специалист.

Действовать по принципу "а вот ничего возвращать не буду" нельзя, — говорит Диана Сорк. Последствия — крайне неприятные.

"В таком случае могут предъявить иск о взыскании неосновательного обогащения, и если крупная сумма, то человек, конечно, будет добиваться возврата этой суммы. И с момента, когда вас предупредили о том, что эти деньги вам не принадлежат и отправлены случайно, до момента возврата, вы, кроме возврата этой суммы, ещё и заплатите процент за пользование денежными средствами", — делится юридическими тонкостями адвокат.

Действовать через финансовое учреждение нужно и самому держателю карты, если деньги случайно перевели "не туда".

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