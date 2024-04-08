Обогнал Маска впервые с 2020 года: состояние Марка Цукерберга перевалило за $186 млрд

Основатель и глава компании Meta* американский бизнесмен Марк Цукерберг занял третью строчку в списке самых богатых людей мира, превзойдя Илона Маска впервые с 2020 года.
Его состояние увеличилось на $58,9 млрд с начала текущего года, достигнув общей суммы в $186,9 млрд. В то же время, Илон Маск потерял $48,4 млрд и теперь его состояние составляет $180,6 млрд, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".
На вершине списка находится французский магнат Бернар Арно, руководитель LVMH, с общим состоянием в $223,4 млрд. За ним следует основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon Inc. Джефф Безос с состоянием, оцениваемым в $207,3 млрд.
*компания внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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