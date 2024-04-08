Обогнал Маска впервые с 2020 года: состояние Марка Цукерберга перевалило за $186 млрд

Марк Цукерберг вернул себе третье место в списке самых богатых людей мира

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель и глава компании Meta* американский бизнесмен Марк Цукерберг занял третью строчку в списке самых богатых людей мира, превзойдя Илона Маска впервые с 2020 года.

Фото: flickr.com by Brian Solis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Его состояние увеличилось на $58,9 млрд с начала текущего года, достигнув общей суммы в $186,9 млрд. В то же время, Илон Маск потерял $48,4 млрд и теперь его состояние составляет $180,6 млрд, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

На вершине списка находится французский магнат Бернар Арно, руководитель LVMH, с общим состоянием в $223,4 млрд. За ним следует основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon Inc. Джефф Безос с состоянием, оцениваемым в $207,3 млрд.

*компания внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов