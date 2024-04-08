Опа! А как же санкции? Соединённые Штаты Америки купили у России уникальный металл

США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным американской статистической службы, в феврале Соединенные Штаты впервые за полгода купили у России индий — уникальный металл, который находит широкое применение в производстве в микроэлектронике, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia by Мистер Матус is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Индий входит в группу рассеянных элементов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Обычно основными поставщиками индия для США являются Япония, Китай, Южная Корея и Канада, в то время как закупки у России и Франции происходят реже. В феврале американцы потратили на покупку российского индия 198 тысяч долларов, что сопоставимо с предыдущей закупкой в августе 2023 года.

Общий объем закупок товаров из России за февраль составил 287,9 миллиона долларов, что превысило результат предыдущего месяца — 244 миллиона долларов. В 2023 году также стало известно о значительном увеличении покупок урана у России со стороны США на сумму 1,2 миллиарда долларов.