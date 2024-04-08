Главным фактором, влияющим на курс рубля в настоящее время, является действие президентского указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
Эксперты aif.ru дали свой прогноз относительно курса доллара на майские праздники.
По мнению Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, значительных изменений не предвидится: курс рубля будет колебаться в диапазонах 90-95 за доллар, 12,3-13,4 за юань и 99-104 рубля за евро.
Президентский указ, согласно которому экспортеры обязаны продавать валюту, оказывает поддерживающее воздействие на курс рубля за счет увеличения валютного предложения на рынке. Однако данный механизм действует только до 30 апреля, и если его действие не будет продлено, возможно снижение курса российской валюты.
Маргарита Васюнина, завкафедрой общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что на сегодняшний день нет объективных причин для ослабления рубля. Стабильность финансовой системы обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой, контролируемым уровнем дефицита федерального бюджета и государственного долга России.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.