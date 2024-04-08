Курс на майские праздники. Эксперт рассказал россиянам, сколько будет стоить доллар

Эксперт Щербаченко: изменения курса доллара США не ожидается

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главным фактором, влияющим на курс рубля в настоящее время, является действие президентского указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Эксперты aif.ru дали свой прогноз относительно курса доллара на майские праздники.

По мнению Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, значительных изменений не предвидится: курс рубля будет колебаться в диапазонах 90-95 за доллар, 12,3-13,4 за юань и 99-104 рубля за евро.

Президентский указ, согласно которому экспортеры обязаны продавать валюту, оказывает поддерживающее воздействие на курс рубля за счет увеличения валютного предложения на рынке. Однако данный механизм действует только до 30 апреля, и если его действие не будет продлено, возможно снижение курса российской валюты.

Маргарита Васюнина, завкафедрой общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что на сегодняшний день нет объективных причин для ослабления рубля. Стабильность финансовой системы обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой, контролируемым уровнем дефицита федерального бюджета и государственного долга России.