Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марцинкевич: энергоблоки некоторых АЭС могут отключить после атаки ВС РФ
Bloomberg: таиланд создаст аналог шенгенской визы в Юго-Восточной Азии
Министр здравоохранения Великобритании Аткинс заявила о важности нежного воспитания детей
Диетолог Соломатина перечиислила болезни, которые возникают от избытка витамина C
Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком
ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы о полётах, был создан в России
Евгения Гуцул: Молдавия может ввести войска и упразднить автономию Гагаузии
В Киеве заверили о невозможности блэкаута на Украине
Почему туя становится жёлтой?
Курс на майские праздники. Эксперт рассказал россиянам, сколько будет стоить доллар

Эксперт Щербаченко: изменения курса доллара США не ожидается

1:18
Экономика

Главным фактором, влияющим на курс рубля в настоящее время, является действие президентского указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Эксперт Щербаченко: изменения курса доллара США не ожидается
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Эксперты aif.ru дали свой прогноз относительно курса доллара на майские праздники.

По мнению Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, значительных изменений не предвидится: курс рубля будет колебаться в диапазонах 90-95 за доллар, 12,3-13,4 за юань и 99-104 рубля за евро.

Президентский указ, согласно которому экспортеры обязаны продавать валюту, оказывает поддерживающее воздействие на курс рубля за счет увеличения валютного предложения на рынке. Однако данный механизм действует только до 30 апреля, и если его действие не будет продлено, возможно снижение курса российской валюты.

Маргарита Васюнина, завкафедрой общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что на сегодняшний день нет объективных причин для ослабления рубля. Стабильность финансовой системы обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой, контролируемым уровнем дефицита федерального бюджета и государственного долга России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Как победить монилиоз на яблонях
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
В Часове Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"* Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком
ИИ-ассистент, который отвечает на вопросы о полётах, был создан в России
Евгения Гуцул: Молдавия может ввести войска и упразднить автономию Гагаузии
В Киеве заверили о невозможности блэкаута на Украине
Почему туя становится жёлтой?
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Эксперт Щербаченко: изменения курса доллара США не ожидается
Banki.ru: страховая не оплатит повреждение покрышек по каско
Как миллионы спонсируют свою смерть? Нарколог Шуров про электронные сигареты
Слащева сменила российское спортивное гражданство на бельгийское
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников