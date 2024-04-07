Проблемы с лесозаготовкой и логистикой: в России цены на брус и пиломатериалы для дач выросли на 25-30% за год

Цены на брус и пиломатериалы для дач в России выросли на 25-30% за год

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России за последний год наблюдается резкий рост цен на пиломатериалы и клееный брус, которые широко используются в дачном строительстве.

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По данным Ассоциации деревянного домостроения, цены на эти материалы увеличились на 25-30% за год, причем за первые три месяца 2024 года наблюдался еще более заметный подъем в 15%. Эксперты отмечают отсутствие факторов, которые могли бы остановить этот тренд.

Апрель 2024 года представляет собой период, когда цены на кубометр пиломатериала варьируются от 19 до 25 тыс. рублей в зависимости от региона. Это значительно выше, чем цены в предшествующие периоды. Подобный рост также отразился на ценах на продукты глубокой переработки, такие как клееные конструкции и клееный брус, сообщает ТАСС.

Главными факторами, способствующими этому росту, являются неблагоприятные условия для лесозаготовки прошедшей зимой и значительное удорожание логистики. Лесные дороги в прошлом году поздно обледенели, последовали сильные морозы, а ранняя весна вновь сделала их непроходимыми. Это привело к затруднениям в доставке леса и увеличению стоимости доставки на 30%.

Кроме того, проблемы с поставками оборудования и высокая стоимость запчастей для транспортных средств также негативно сказываются на процессе перевозки. Недостаток водителей также оказывает дополнительное давление на эту ситуацию.