Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, объем экономики российского интернет-пространства (Рунета) за период с 2019 года увеличился в 3,5 раза и составил 16,4 трлн рублей.
Чернышенко также отметил, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни более 80% населения страны, проводящего в сети более трех часов в день.
В контексте развития цифровизации государственных услуг в России, вице-премьер подчеркнул значительный рост количества услуг, предоставляемых через портал госуслуг, сообщает "Газета.Ru". В 2023 году было оказано более 340 млн услуг, а ежедневная аудитория пользователей этого портала достигла 11 млн человек. Это свидетельствует о росте доверия граждан к онлайн-сервисам государственных учреждений.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.