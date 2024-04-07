Интернет становится все более популярным: объем экономики Рунета за 5 лет вырос до 16,4 трлн рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что объем экономики Рунета за 5 лет вырос до 16,4 трлн рублей

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Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, объем экономики российского интернет-пространства (Рунета) за период с 2019 года увеличился в 3,5 раза и составил 16,4 трлн рублей.

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Чернышенко также отметил, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни более 80% населения страны, проводящего в сети более трех часов в день.

В контексте развития цифровизации государственных услуг в России, вице-премьер подчеркнул значительный рост количества услуг, предоставляемых через портал госуслуг, сообщает "Газета.Ru". В 2023 году было оказано более 340 млн услуг, а ежедневная аудитория пользователей этого портала достигла 11 млн человек. Это свидетельствует о росте доверия граждан к онлайн-сервисам государственных учреждений.