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Хотят отнять бизнес Олега Дерипаски: в Швеции предложили передать завод компании "Русал" под внешнее управление властей

Шведские политики предложили передать завод компании "Русал" под управление властей королевства

1:32
Экономика

Шведская Партия центра предложила правительству Швеции ввести внешнее управление на алюминиевом заводе компании "Русал" в Сундсвалле.

Шведские политики предложили передать завод компании "Русал" под управление властей королевства
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это предложение предусматривает переход контроля над заводом под управление шведского государства с целью ослабить влияние России на этот объект. По словам спикера партии по экономическим вопросам Мартина Одаля такой шаг уже сделали другие европейские страны.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил о готовности ввести санкции против российского алюминия, однако отказался комментировать возможные конкретные действия. Он подчеркнул, что это сложный вопрос, и что правительство рассматривает возможность усиления санкционного режима в отношении России, сообщает ТАСС.

Завод Kubal, который находится в Сундсвалле, является единственным в своем роде в Швеции. Продукция завода используется в различных отраслях, включая автомобильное производство, судостроение и строительство. Владелец завода — компания "Русал", которая является одной из крупнейших алюминиевых компаний в мире и контролируется бизнесменом Олегом Дерипаской. На данный момент компания не находится под санкциями.

Партия центра, хотя и не является частью правительства, активно выступает за ужесточение санкций против России. Однако ее политическое влияние в парламенте снижается: на последних выборах ее поддержка составила 6,71%, а согласно последним опросам, у нее только 4,6% голосов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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