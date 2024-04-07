"Золотая лихорадка" коснулась и Китая: стало известно, зачем центральный банк страны наращивает закупки драгоценного металла

В марте 2024 года Центральный банк Китая продолжил свою долгосрочную стратегию увеличения золотых резервов, совершив уже 17-е по счету приобретение драгоценного металла. Это произошло на фоне предполагаемого снижения процентных ставок в США, что стимулировало рост интереса к золоту как альтернативному активу.
Издание Bloomberg сообщает, что эти покупки способствовали росту цен на золото, достигнув рекордных уровней. Золотые резервы Народного банка Китая выросли до 72,74 миллиона тройских унций в марте, что является самым высоким показателем с 2015 года. Этот тренд соответствует общемировой тенденции увеличения интереса центральных банков к золоту, что началось еще в 2022 году.
Кроме того, общие валютные резервы Китая достигли $3,2457 трлн к концу марта 2024 года, что является максимальным уровнем с декабря 2021 года. Это повышение на 0,6% по сравнению с февралем и на 1,9% по сравнению с прошлым годом объясняется стремлением к поддержанию стабильных резервов для смягчения возможных рисков, связанных с геополитической нестабильностью и высокой инфляцией.
Кроме того, приобретение золота может также служить как защитой от возможных санкций со стороны Запада, учитывая текущие напряженные отношения между Китаем и некоторыми западными странами.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.