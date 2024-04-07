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"Золотая лихорадка" коснулась и Китая: стало известно, зачем центральный банк страны наращивает закупки драгоценного металла

Bloomberg: центральный банк Китая увеличивает закупки золота 17 месяцев подряд

1:34
Экономика

В марте 2024 года Центральный банк Китая продолжил свою долгосрочную стратегию увеличения золотых резервов, совершив уже 17-е по счету приобретение драгоценного металла. Это произошло на фоне предполагаемого снижения процентных ставок в США, что стимулировало рост интереса к золоту как альтернативному активу.

Bloomberg: центральный банк Китая увеличивает закупки золота 17 месяцев подряд
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Издание Bloomberg сообщает, что эти покупки способствовали росту цен на золото, достигнув рекордных уровней. Золотые резервы Народного банка Китая выросли до 72,74 миллиона тройских унций в марте, что является самым высоким показателем с 2015 года. Этот тренд соответствует общемировой тенденции увеличения интереса центральных банков к золоту, что началось еще в 2022 году.

Кроме того, общие валютные резервы Китая достигли $3,2457 трлн к концу марта 2024 года, что является максимальным уровнем с декабря 2021 года. Это повышение на 0,6% по сравнению с февралем и на 1,9% по сравнению с прошлым годом объясняется стремлением к поддержанию стабильных резервов для смягчения возможных рисков, связанных с геополитической нестабильностью и высокой инфляцией.

Кроме того, приобретение золота может также служить как защитой от возможных санкций со стороны Запада, учитывая текущие напряженные отношения между Китаем и некоторыми западными странами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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