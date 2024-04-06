Эксперт рассказал россиянам о базовых правилах экономии

Эксперт Колганов: лучше отказаться от спонтанных покупок

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с Москва 24 назвал несколько базовых правил экономии, которые помогут людям более разумно распоряжаться своими финансами.

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Одним из советов эксперта стал отказ от спонтанных покупок. Если у человека возникло внезапное желание купить что-то, что не было запланировано заранее, Колганов рекомендует подождать некоторое время и внимательно обдумать, действительно ли это приобретение необходимо.

Следующее правило касается составления списка покупок, особенно если нужно совершить крупные закупки для дома. Эксперт считает, что важно придерживаться списка и не покупать лишнего.

Одним из ключевых моментов экономии, по мнению Колганова, является ведение записей о своих расходах и анализ трат. Тщательный анализ позволит увидеть, на что конкретно уходят деньги, и спланировать свой бюджет более осознанно.

Кроме того, ученый отметил, что оптимальным способом оплаты считает использование банковской карты. Это позволяет не только быть в курсе своих финансов, но и облегчает процесс планирования и учета расходов.