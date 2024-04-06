Эксперт рассказал россиянам о популярных уловках компаний в "Черную пятницу"

Генеральный директор коммуникационного агентства Идеи&Решения Сергей Пархоменко рассказал журналистам "МК" о том, что за многими "распродажами" во время "Черной пятницы" скрываются просто маркетинговые уловки.
Он подчеркнул, что цены на товары до начала акции могут быть завышены, а "скидка" на самом деле не так уж и велика.
Пархоменко также отметил, что некоторые компании сначала искусственно завышают цены, чтобы потом "перечеркнуть" их и представить покупателям как выгодное предложение.
Однако не стоит забывать о том, что существуют и честные бренды, предоставляющие реальные скидки в рамках "Черной пятницы".
Совет специалиста для покупателей: следите за ценами, анализируйте необходимость покупки и не поддавайтесь на провокации ажиотажа.
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