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Эксперт рассказал россиянам о популярных уловках компаний в "Черную пятницу"

Эксперт Пархоменко: "Черная пятница" — это просто маркетинговый ход

0:48
Экономика

Генеральный директор коммуникационного агентства Идеи&Решения Сергей Пархоменко рассказал журналистам "МК" о том, что за многими "распродажами" во время "Черной пятницы" скрываются просто маркетинговые уловки.

Эксперт Пархоменко: "Черная пятница" — это просто маркетинговый ход
Фото: commons.wikimedia by Татарасени is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что цены на товары до начала акции могут быть завышены, а "скидка" на самом деле не так уж и велика.

Пархоменко также отметил, что некоторые компании сначала искусственно завышают цены, чтобы потом "перечеркнуть" их и представить покупателям как выгодное предложение.

Однако не стоит забывать о том, что существуют и честные бренды, предоставляющие реальные скидки в рамках "Черной пятницы".

Совет специалиста для покупателей: следите за ценами, анализируйте необходимость покупки и не поддавайтесь на провокации ажиотажа.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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