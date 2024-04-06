Обратите внимание на музыку: эксперт рассказал россиянам об уловках ресторанов, которые увеличивают счет

Эксперт Ноулз: с помощью мелодий в заведении пытаются повлиять на темп потребления пищи

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалист по финансам Андреа Ноулз выявил несколько хитростей, к которым могут прибегнуть рестораны, чтобы увеличить счет посетителей.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

В беседе с Express Ноулз отметил, что следующий раз, когда вы собираетесь поесть вне дома, стоит обратить внимание на ряд нюансов.

Итак, первое, на что стоит обратить внимание — это предложение подождать в баре. Хоть это может показаться заботой о посетителях, на самом деле это может быть частью расчета заведения на то, что вы начнете тратить деньги еще до того, как займете место за столиком.

Далее следует обратить внимание на музыку. Ноулз утверждает, что мелодии, звучащие в ресторане, способны не только создать атмосферу, но и повлиять на ваш темп потребления пищи. Бодрые ритмы ускоряют питание во время ланча, в то время как медленные мелодии вечером могут заставить вас задержаться за столиком дольше.

Также стоит обратить внимание на освещение. Чем ярче и интенсивнее свет, тем быстрее работает темп обслуживания. Вежливое предложение официанта сделать заказ напитков без изучения меню тоже может быть одной из схем, чтобы вы потратили больше.

Ноулз также отметил, что наибольшую наценку в ресторанах часто ставят на второе по дешевизне вино, так как оно чаще заказывается. Если вы знакомы с известными винами, будьте готовы к тому, что их цена может быть завышена.

И последний совет Ноулза — быть осторожными с комплексными предложениями в меню. Часто такие предложения выгоднее для ресторана, чем для клиента. Поэтому перед посещением ресторана стоит изучить не только меню, но и возможные уловки.