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Для снижения инфляции есть два пути: эксперт рассказал россиянам, как остановить рост стоимости товаров

Эксперт Водолазский: для снижения инфляции необходимо увеличивать предложение товаров на рынке

1:24
Экономика

Постоянный рост цен на потребительские товары уже давно стал обыденностью для россиян. Однако, резкие взлеты стоимости бензина, мяса кур, бананов и услуг жилищно-коммунального хозяйства все равно вызывают возмущение. Почему это происходит?

Эксперт Водолазский: для снижения инфляции необходимо увеличивать предложение товаров на рынке
Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кандидат экономических наук Анатолий Водолазский в беседе с aif.ru утверждает, что снизить цены возможно, если принять определенные меры.

Основной вклад в рост цен вносят базовые отрасли экономики — добывающая, энергетическая, металлургическая, транспортная, где деятельность ведут крупные компании. Влияние на ценообразование также оказывают торговые монополии и крупные сети.

Для борьбы с инфляцией существуют два основных пути. Первый — использование денежных инструментов, таких как изменение банковской ставки, увеличение или уменьшение денежной массы в обращении. Хотя этот путь довольно прост, он обладает своими недостатками.

Второй вариант — увеличение предложения товаров на рынке при стимулировании роста производительности труда. Этот подход обещает более устойчивые результаты, но требует больших усилий. Для увеличения производительности труда используется комплекс мер, таких как современное оборудование, технологии, организация труда, повышение квалификации работников и стимулирование их за рост производительности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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