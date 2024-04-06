Можно нанести компании непоправимый ущерб: эксперт рассказал, на чем нельзя экономить бизнесменам в 2024 году

Эксперт Голощапов: бизнесменам не стоит экономить на сотрудниках

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнес — это не только цифры и инвестиции, это в первую очередь люди. Генеральный директор "Европейской Юридической Службы" Андрей Голощапов настоятельно рекомендует не экономить на сотрудниках, ведь профессионалы стоят денег, и именно они делают бизнес успешным. Замена квалифицированных специалистов на менее опытных из-за снижения заработной платы может привести к ухудшению результатов компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Эксперт в беседе с "РГ" отмечает, что времена меняются, и важно инвестировать в обучение персонала. Повышение квалификации, изучение новых технологий и программ, акцент на актуальные знания помогут бизнесу эффективно конкурировать на рынке.

Оптимизация процессов — еще один ключевой момент, на который стоит обратить внимание. Инвестиции в развитие инноваций, внедрение CRM-систем, облачные хранилища, автоматизированные рассылки несут в себе потенциал значительной экономии ресурсов в будущем. Не стоит переходить на бесплатные аналоги без должной оценки их эффективности, так как переобучение сотрудников может обернуться дополнительными потерями.

Кибербезопасность — область, на которой нельзя экономить. Потеря данных может нанести компании непоправимый ущерб, поэтому важно инвестировать в качественные IT-продукты и обеспечивать обучение персонала по вопросам цифровой безопасности.

Сервисное обслуживание техники и оборудования также требует внимания. Оперативный ремонт обойдется дешевле, чем покупка нового оборудования. Кроме того, в кризисные периоды обеспечение технической поддержки становится особенно актуальным.

Маркетинг и продвижение — критически важные аспекты деятельности компании. Сокращения в этой сфере могут повлечь за собой потерю клиентов и рыночной доли. Эффективные маркетинговые действия, следование трендам и постоянное взаимодействие с аудиторией необходимы для успешного развития бизнеса.

Таким образом, желание сэкономить не должно привести к срыву ключевых процессов компании. Инвестиции в персонал, оптимизацию, безопасность и маркетинг обеспечат устойчивость и развитие бизнеса в современных условиях.