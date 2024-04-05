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Семь проверенных лайфхаков для тех, кто копит на мечту

Как накопить большую сумму на мечту?

2:01
Экономика

Ключевым правилом для жизни в достатке и с уверенностью в своем завтрашнем дне является разумное управление финансами. Мы выяснили, какая стратегия накоплений является наиболее эффективной и какие лайфхаки помогут регулярно откладывать средства.

Как накопить большую сумму на мечту?
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Важно начать копить, чтобы увидеть результат, даже если ваш доход небольшой. Помимо накоплений, вы также получите бонусом гордость за себя и уверенность в будущем. Отличным инструментом для накоплений может стать кэшбэк. 

Что мешает копить деньги? Прежде всего, это привычка тратить все до последнего. Это не всегда зависит от скромного дохода, так же как высокая зарплата не гарантирует финансового благополучия, если человек не умеет распоряжаться средствами грамотно. Копить можно при любом уровне дохода, главное — вести бюджет правильно.

Отсутствие мотивации и конкретной цели также может стать препятствием для накоплений. Важно определить четкую цель и сроки для ее достижения. Например, формулировка "хочу накопить на машину" заменяется более конкретной целью: "хочу накопить на BMW синего цвета с автоматической коробкой передач и климат-контролем к декабрю 2024 года".

Контроль над расходами также играет важную роль. Если вы не знаете, сколько тратите в месяц на различные нужды, вы не сможете управлять своими финансами грамотно. Запись расходов поможет вам понять, где можно сэкономить и что можно отложить. Существует множество мобильных приложений, упрощающих этот процесс.

Жизнь в кредит или по принципу "взаймы" может сильно подорвать ваш бюджет, особенно если более 30% вашего дохода уходит на погашение кредитов. Крупные покупки лучше планировать заранее, чтобы не нарушить финансовое равновесие.

Импульсивные траты также могут стать препятствием на пути к накоплениям. Важно осознать, что избыток ненужных покупок только отнимает ваши средства, поэтому откажитесь от них.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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