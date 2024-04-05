На заметку водителям: как эффективно экономить бензин

Как экономить при покупке топлива?

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Водители легковых и грузовых автомобилей сталкиваются с вопросом экономии на топливе. Особенно актуально это в периоды экономических кризисов и изменения цен на топливо. Существует несколько способов сохранить деньги.

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Один из распространенных лайфхаков — выбор заправок с неизвестным названием. Часто такие места предлагают низкие цены на бензин или дизельное топливо, однако стоит быть осторожным и заранее изучить отзывы об этих АЗС.

Другой метод — использование карт лояльности крупных нефтяных компаний, таких как "Лукойл", "РОСНЕФТЬ" и других. Эти карты позволяют сэкономить на заправке и получить дополнительные бонусы. Например, карты "Лукойл" позволяют получить 2% от суммы заправки в виде баллов, которые потом можно использовать для оплаты топлива или покупок.

Также стоит обратить внимание на использование карты, котораые возвращают кешбек при оплате топлива, которые затем можно использовать для покупки бензина.