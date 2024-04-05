Российское подразделение Coca-Cola увеличило чистую прибыль более чем в два раза. Эксперт назвал причины

Рекордный рост чистой прибыли российского подразделения Coca-Cola, теперь известного как "Мултон Партнерс", в 2023 году стал следствием нескольких ключевых факторов, на которые обратил внимание эксперт Артем Пылин.
В своем комментарии для aif.ru кандидат экономических наук, доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ раскрыл секреты успеха компании.
Первым фактором стала адаптация к рыночным условиям. Пеименование и ребрендинг подразделения помогли уйти от негативного восприятия западных брендов в России, сохранить лояльность клиентов и увеличить долю на рынке. Это стратегическое решение также позволило компании увеличить объем продаж и клиентскую базу.
Другой ключевой момент, отмеченный экспертом, — улучшение управления и операционной деятельности. Эффективные меры по сокращению расходов, повышению производительности и оптимизации логистики привели к увеличению чистой прибыли на фоне умеренного роста выручки.
Изменение потребительского поведения также сыграло свою роль в успехе компании. Рост спроса на продукцию "Мултон Партнерс", включая бренд "Добрый кола", был обусловлен изменением предпочтений потребителей и стремлением поддерживать отечественные бренды, особенно в условиях санкций.
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