Эксперт предсказал рост доллара до ₽95–100 к концу текущего года

На ежеквартальной встрече с инвесторами представители компании "Астра Управление активами" поделились своими прогнозами относительно курса рубля к иностранным валютам, сообщает РБК.
Ожидается, что к концу текущего года российская валюта постепенно ослабеет до отметки в 95-100 рублей за доллар. Согласно прогнозам экспертов компании, курс доллара к рублю (USD/RUB) во втором квартале будет колебаться в пределах 90-95 рублей, в третьем квартале — 93-97 рублей, а к концу года ожидается уровень в 95-100 рублей за доллар. Средний курс доллара к рублю в 2024 году по прогнозам составит 93,5 рубля.
Эксперты также прогнозируют ослабление рубля не только по отношению к доллару, но и к евро. Так, курс евро к рублю (EUR/RUB) в четвертом квартале ожидается в пределах 109-115 рублей. Средний курс евро к рублю за год прогнозируется на уровне 104 рубля.
Директор по инвестициям компании, Дмитрий Полевой, отметил, что российская валюта продолжит получать поддержку благодаря высокой ставке в условиях плавного снижения волатильности, начиная со второго полугодия 2023 года.
Тем не менее, существуют риски в виде сокращения экспорта и стабильного оттока капитала. По мнению эксперта, в апреле можно ожидать временного укрепления рубля до 88-90 рублей за доллар, но затем последует постепенное ослабление до 95-100 рублей к концу года.
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