Под удар попали блогеры и иноагенты. Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей

Роскомнадзор наложил штрафы на российских блогеров и иностранных агентов на сумму 3,5 миллиона рублей за нарушения закона о рекламе. В текущем году было вынесено 52 постановления об административной ответственности, причем 32 из них связаны с задержкой или предоставлением неактуальной информации о рекламе, на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Другие нарушения касаются отсутствия идентификаторов на рекламных материалах.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0