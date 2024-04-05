Под удар попали блогеры и иноагенты. Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов в этом году на 3,5 млн рублей за нарушение закона "О рекламе"

Роскомнадзор наложил штрафы на российских блогеров и иностранных агентов на сумму 3,5 миллиона рублей за нарушения закона о рекламе. В текущем году было вынесено 52 постановления об административной ответственности, причем 32 из них связаны с задержкой или предоставлением неактуальной информации о рекламе, на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Другие нарушения касаются отсутствия идентификаторов на рекламных материалах.

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Среди тех, кого затронули штрафные санкции, оказались известные личности, в том числе блогеры Анастасия Ивлеева и Алишер Моргенштерн*. Также административные взыскания коснулись посредников, занимавшихся продвижением рекламы на платформах известных инфлюэнсеров, а также администраторов групп в социальных сетях.

Начиная с 1 сентября 2023 года, вступили в силу меры административной ответственности по статье 18.1 Закона №38 "О рекламе", обязывающие российских заказчиков и распространителей рекламы сообщать Роскомнадзору информацию о размещенных материалах. Ведомство также обладает полномочиями рассматривать жалобы и принимать меры по нарушениям в области маркировки и предоставления актуальных данных о рекламе на различных онлайн-платформах.

"Известия" сообщают, что эксперты отмечают, что в связи с новыми правилами рекламной деятельности уменьшается кол-во заказов в данной сфере. Чтобы избежать штрафов, блогеры тщательно следят за соответствием размещаемой информации требованиям закона. Однако, даже при наличии четких инструкций, некоторые вопросы остаются открытыми, включая механизмы проверки личности авторов рекламных постов, что может создавать сложности при привлечении к ответственности за нарушения законодательства в данной области.

* признанный в России иностранным агентом.