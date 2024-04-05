Рубль сохраняет стабильность. Россиянам назвали средний курс доллара на 2024 год

Согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, средний курс доллара к рублю в 2024 году составит 91,9 рубля.
По мнению специалиста, на него будут влиять различные факторы, включая санкционное давление, ограничение импорта в результате жесткой денежно-кредитной политики, а также неопределенность из-за выкупов долей в российских компаниях, сообщает "Газета.Ru".
Эксперт отметила, что возможно возникновение дисбаланса между валютными поступлениями и выплатами, вызванный действиями нерезидентов на российском рынке.
Поддержку рубля оказывает указ о продаже валютной выручки экспортерами, однако также важную роль играет дисциплина самих экспортеров в исполнении своих обязательств, считает Рокотянская.
По словам эксперта, на данный момент рубль демонстрирует стабильность.
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